A ponte de Padma foi inaugurada no passado sábado depois de 20 anos em projeto e 8 anos de construção. Esta infraestrutura, considerada a maior obra arquitetónica do Bangladesh, com os maiores pilares do mundo, vai diminuir o tempo de viagem entre regiões do país.

Apesar das poucas horas desde a sua abertura, as ocorrências já se começam a registar. O jornal espanhol La Vanguardia conta que logo no primeiro dia milhares de motociclistas invadiram a ponte e ignoraram a proibição de parar no meio da estrada. O motivo? Fotografar e filmar a infraestrutura, o que resultou em confrontos com a polícia e um acidente que vitimou dois condutores.

Com esta construção cerca de 35 milhões de bangladeses vão beneficiar de melhores deslocações a partir de Dhaka, capital do país.

O rio Padma, principal defluente do rio Ganges, é responsável por separar as principais regiões de ligação entre o Bangladesh e a Índia. Os trabalhadores queixam-se mesmo que as deslocações chegam a durar mais que o horário laboral. Com a construção da ponte foi possível diminuir o trajeto entre Dhaka e Calcutá — duas das maiores áreas metropolitanas do mundo.

A construção terá custado 3.600 milhões de euros, o triplo do que era esperado inicialmente, foram ainda contratados 4.000 engenheiros. Os economistas dizem que o impacto económico será praticamente imediato e o PIB anual do Bangladesh aumentará em 1,23%.

Investimentos na linha férrea

A parte inferior da ponte está preparada para receber uma linha férrea que fará viagens internacionais. Espera-se que já em 2023 se possa conectar os dois maiores portos do país — Mongla e Chittagong — através da ferrovia.

A ponte de Padma bate o recorde dos pilares mais profundos da história, com 122 metros, devido à instabilidade do leito do rio.

No sábado aquando da inauguração da travessia terrestre, que contou com o corte da fita pelas mãos da primeira-ministra Sheikh Hasina, foram várias as pessoas e os automobilistas que se juntaram e andaram algumas centenas de metros enquanto tiravam fotografias.

A obra parecia ter tudo para correr bem, mas o descontentamento e algumas polémicas marcam a boa notícia do Bangladesh que tem sido assolado por catástrofes. “Isto [a ponte] significa mais carros em Dakha. O tempo que pouparmos nas viagens, vamos desperdiçá-lo em engarrafamentos” diz um residente da cidade que se mostra contra a inovação.

Contra todas as probabilidades e contra o seu opositor político, Hasina conseguiu edificar a ponte cujo financiamento tinha sido retirado pelo Banco Mundial que alegou que o empreendimento era alvo de corrupção, acusações que não foram sustentadas. Por consequência também o Banco de Tóquio e o Banco Asiático de Desenvolvimento retiraram o investimento, o que obrigou a primeira-ministra a assumir a totalidade das despesas.