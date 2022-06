Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quarta-feira queremos escutar a sua opinião sobre o papel da NATO face ao conflito da Ucrânia. Esta tem sido uma semana marcada por diferentes cimeiras. Primeiro a cimeira do G7 na Baviera, um encontro de onde saiu a decisão de apertar as sanções à Rússia, e agora está a decorrer a cimeira da NATO em Madrid. A cimeira ganha importância por causa do pedido de adesão da Suécia e da Finlândia, perante os sucessivos pedidos de apoio da Ucrânia e porque surge numa altura em que se prepara um reforço das posições a leste. No Contra-Corrente de hoje voltamos a abrir espaço para discutir se a Europa e os Estados Unidos estão a fazer tudo o que deviam pela Ucrânia.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

