Let’s Sea: o evento onde falar de surf é preservar os oceanos

Surf for Tomorrow

Foi também neste contexto que se deu a apresentação da 2ª edição do EDP Surf for Tomorrow. Lançado em 2021, este é um programa de treino intensivo que se foca no treino pessoal e desportivo de cinco jovens surfistas ibéricos, na faixa etária dos 14 aos 18 anos. Aqui, a missão é a de investir nos surfistas de amanhã e apelar às novas gerações para que o compromisso com o oceano nunca se perca. Desde formação com equipas técnicas especializadas, viagens internacionais, presença em circuitos mundiais, à possibilidade de construir carreira, esta é uma oportunidade única para estes atletas. Acima de tudo, é a oportunidade de se tornarem os impulsionadores do futuro.

“O EDP Surf for Tomorrow oferece uma oportunidade única para o desenvolvimento do talento destes cinco jovens atletas e permite-nos contribuir para a sensibilização por uma forma de vida mais sustentável. A EDP está empenhada em promover o surf como uma plataforma de proteção dos oceanos e da transformação urgente que precisamos de fazer na nossa sociedade, de forma a garantirmos um futuro equilibrado para as próximas gerações”, destaca Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP.

Este tem sido um projeto de sucesso, que avança para a sua 2ª edição ainda este ano. E o que se pode esperar do futuro? Um aumento da formação, para que os níveis de exigência se mantenham, bem como da equipa, à qual se juntará Janire Etxabarri, uma atleta de 16 anos, já por duas vezes Campeã Europeia Pro Júnior, Top5 nas qualificações europeias e a grande vencedora do evento inaugural do Circuito Europeu Júnior WSL de 2022.

Os atletas poderão ainda estagiar em locais como Marrocos, África do Sul, Havai, participar no WSL Pro Junior e, ainda, na Série de Qualificação. Para que o exemplo e a inspiração continuem a ser uma constante, será dado seguimento a um documentário sobre esta equipa, para que os olhos dos jovens de hoje se mantenham postos no amanhã.

Mas as novidades não ficam por aqui: esta 2ª edição trará também consigo a oportunidade de se juntarem à equipa, numa viagem ao Havai, dois surfistas amadores. Durante os próximos dois meses, será aberto um concurso na página de Instagram da EDP que pretende apurar os vencedores que farão parte da aventura!

Pés assentes na prancha da responsabilidade social

Sobrou ainda tempo para trazer para o centro deste evento as EDP Open Sessions. Num compromisso reforçado com a responsabilidade social, a EDP pretende continuar a investir neste que é o programa que proporciona a crianças institucionalizadas a oportunidade de experimentarem este desporto ao longo de um dia. A boa notícia é que esta iniciativa terá lugar no final do verão e irá alargar-se ao Surf Adaptado, em Portugal e Espanha. Mais do que um dia bem passado, este acaba também por ser o momento em que estas crianças conhecem atletas e treinadores, quebrando barreiras e criando laços com a imensidão e responsabilidade que o oceano traz consigo.

Onda atrás de onda, rumo ao futuro

Evento terminado e a conclusão é unânime: o surf assume um papel fundamental na defesa e preservação dos oceanos, assumindo-se como um desporto que vai muito para além do bem-estar físico ou mental. A aposta nas gerações mais novas tem sido a chave para fazer a diferença e, ainda que esta seja uma onda grande e difícil de domar, onda atrás de onda, a certeza é a de se continuar a lutar por um futuro mais consciente e sustentável.