A Polícia judiciária (PJ) deteve um jovem, de 18 anos, suspeito de ter tentado matar com uma arma branca um homem, em janeiro, no Porto, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PJ refere que os factos pelos quais o jovem é suspeito “ocorreram na madrugada do dia 9 de janeiro, na cidade do Porto, na sequência de uma discussão envolvendo moradores de um prédio e indivíduos que ali haviam realizado uma festa num apartamento afeto a alojamento local”.

Segundo a PJ, “após discussão, já na via pública, exaltados com o facto de dois moradores se terem queixado do barulho, o arguido e o seu grupo de amigos decidiram agredir com violência as vítimas”.

Na discussão, acrescenta, o jovem “terá empunhado uma arma branca e esfaqueado repetidamente o ofendido, provocando-lhe sete perfurações nas costas, uma das quais atingiu um pulmão“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O suspeito, estudante e sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tido por adequadas.

O jovem foi detido “pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e ofensas à integridade física qualificadas”.