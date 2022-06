A transformação digital já entrou no léxico e, mais importante ainda, na agenda das empresas portuguesas. E não só na das grandes estruturas empresariais, mas também na dos pequenos e médios negócios, uma postura potenciada por um contexto de pandemia que trouxe uma nova realidade à gestão empresarial.

Aliás, a quinta edição do relatório SMB Trends Report da Salesforce evidenciou que a pandemia levou 94% das empresas de pequena e média dimensão a passar uma parte do seu negócio para o online. O relatório conclui que, dos investimentos em digitalização, 71% das empresas inquiridas acreditam que as mudanças feitas irão beneficiar o negócio não apenas durante o período pandémico, mas também a longo prazo. O que aporta uma série de novos desafios que estarão em debate no Salesforce Innovation Day que vai decorrer no próximo dia 6 de julho, quarta-feira, no Centro Cultural de Belém.

O anfitrião do evento, Fernando Braz, responsável pelo negócio em Portugal, vai explicar como a Salesforce, uma das empresas líderes na área de CRM a nível mundial e também em Portugal, moldou a sua missão nos últimos dois anos para ajudar as empresas a atravessar esta fase de digitalização. Convém salientar que no primeiro trimestre esta companhia norte-americana alcançou receitas de 7,41 mil milhões de dólares, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. A Europa, Médio-Oriente e África, a denominada região EMEA, observou um aumento de receitas na ordem dos 35%, com França, Itália, Espanha e Portugal a liderarem esta tendência de crescimento, inclusivamente superando o valor total reportado nessa região.

Os resultados foram impulsionados pelo Salesforce Customer 360, criado depois de concluída a aquisição da Slack por parte da Salesforce, permitindo que as empresas criem uma espécie de “escritório virtual”, com todas as valências de um escritório físico.

Denis Terrien, Executive Vice President & CEO Southern Europe, Middle East & Africa na Salesforce tem igualmente presença marcada neste Innovation Day, O executivo irá focar a sua apresentação nas principais tendências que irão moldar o futuro dos negócios, como as sedes digitais, a segurança no local de trabalho, as novas formas de interagir com os clientes e o tão atual tema da sustentabilidade.

Como a tecnologia ajuda as empresas

Um dos momentos mais aguardados do evento é a mesa-redonda que terá a participação de Rui Costa e Laura Guzmán, da Salesforce, Paulo Carvalho, da Slack, e João Taron, da Mulesoft, Estes quatro líderes de negócio vão explicar aos presentes como a tecnologia está a evoluir e a ajudar as empresas, independentemente da sua dimensão, a enfrentarem os seus principais desafios, especialmente o repto de se conectarem com os clientes de uma forma totalmente nova.

Para demonstrar como os recursos tecnológicos estão a apoiar os negócios em todos os níveis, está ainda prevista uma mesa-redonda com a participação de Pedro Siza Vieira, antigo ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Rui Pereira, co-fundador, administrador e VP da OutSystems, Isabel Guerreiro, Head of Digital Europe no Banco Santander. Nuno Sobral, CEO da TOOLTO e Ana Paula Marques, administradora executiva da EDP.

Estes executivos irão realizar uma análise aprofundada sobre como a digitalização está a impactar a economia em Portugal e o desenvolvimento dos seus negócios. Os convidados partilham a ideia de que o cliente – ou o cidadão, no caso da administração pública – precisa ser colocado no centro das estratégias das organizações, estabelecendo novas formas de criar uma abordagem personalizada para cada um com uma estratégia omnicanal.

Clientes sobem a palco

De mãos dadas com alguns de seus principais parceiros, vários clientes estarão presentes para darem os seus próprios exemplos de histórias de sucesso. A Deloitte estará em palco com a CGD, a Accenture com o Novo Banco e a Capgemini com o Grupo Pestana.

À tarde, o público será dividido em quatro sessões diferentes, que se concentrarão em diferentes indústrias e soluções.

Uma será dedicada a Marketing Cloud & Commerce Cloud, onde serão abordadas as últimas novidades nestas duas áreas de tecnologia, apresentadas durante um evento nos EUA no início de junho e agora comunicadas aos clientes, uma sessão com a participação de clientes como a SONAE e a Perfumes & Companhia.

Outra sessão vai focar-se em Sales Cloud & Service Cloud, com a presença de clientes como Smile Up, SLB e EDP.

A Mulesoft e Tableau, empresas adquiridas pela Salesforce farão parte de outra das sessões, com clientes como Fidelidade ou Brisa, sendo a última “slot” dedicada a Digital Transformation Projects for B2B Businesses, com clientes como a Ascendum e a Sonae Arauco a participarem nesta sessão.

Os quatro pilares de sucesso

Para permitir que as empresas se adaptem às novas exigências dos consumidores, a Salesforce elaborou uma estratégia que pode ser seguida por todas, independentemente do seu tamanho. Esta abordagem é, claro, muito impulsionada pelo digital – numa altura em que os consumidores admitem que mais de 60% das suas interações com marcas são feitas digitalmente. A estratégia pode dividir-se em quatro grandes áreas: atendimento, digitalização, segurança e sustentabilidade.

1. Uma marca que fornece experiências omnicanal

Os clientes exigem marcas que tenham a capacidade de facultar experiências omnicanal. Cada canal onde a marca está presente – seja a sua loja física, o site, ou uma rede social – representa a marca por inteiro e os clientes esperam que a sua experiência seja igual em qualquer plataforma. Também por esta razão a Salesforce criou o já falado Customer 360, uma plataforma que permite seguir por inteiro o cliente em todas as suas interações, desde as vendas ao marketing digital.

2. Uma sede digital

Com a realidade do teletrabalho as empresas têm trabalhadores cada vez mais separados por mais quilómetros, mas isso não deve significar distância relativamente à empresa. Uma sede digital é basicamente ter um “escritório virtual” que permite a todos os colaboradores fazer o seu trabalho, onde quer que se encontrem. No fundo, dar-lhes ferramentas para manter a sua performance. Documentos, procedimentos, meios de contacto e até interações com colegas. As empresas que não criarem essa experiência digital para quem está consigo vão ficar para trás.

3. A segurança acima de tudo

Uma das maiores preocupações no “regresso à vida normal” é a da segurança. Particularmente nas grandes empresas, controlar possíveis focos de contágio é fulcral não só para proteger os trabalhadores, mas, também, para garantir, sem riscos, o regresso aos encontros físicos. Para isso, a Salesforce criou a Safety Cloud que automatiza, consoante as regras em prática de cada país, os procedimentos necessários para o regresso ao “mundo real”: seja o regresso ao escritório ou a realização de eventos físicos. Por exemplo, uma marca que organize uma grande conferência e seja obrigada a garantir testagem ou certificados de vacinação pode automatizar todo esse processo (por exemplo, enviando emails atempadamente), ajudando assim a reduzir o risco do evento e também a logística do mesmo.

4. O Zero veio para ficar

Zero impacto ambiental. Este é o grande desafio das empresas neste século. A Salesforce já se comprometeu com isso mesmo, sendo atualmente uma empresa com zero emissões e muito perto de fechar este ano a usar apenas energia 100% renovável. Mas não só: lançou o Net Zero Cloud, um sistema que ajuda outras empresas a alcançar o mesmo. Com o Net Zero Cloud as empresas podem ter dados reais de qual é verdadeiramente o seu impacto ambiental e definir estratégias eficazes para atingir as zero emissões de CO2.