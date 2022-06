Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A oposição não poupou críticas após o primeiro-ministro ter decidido manter o ministro das Infraestruturas em funções na sequência da polémica do aeroporto do Montijo. António Costa argumentou que Pedro Nuno Santos “não agiu de má fé” e que “teve humildade”, sendo que a questão está “ultrapassada”.

Rui Rio, o ainda presidente do PSD, sublinha que o Governo fica “numa situação caricata” e que o facto de António Costa não ter demitido Pedro Nuno denota “falta de coragem do primeiro-ministro para demitir o ministro”. “Um vem pedir desculpa e outro fica todo contente e a coisa resolveu-se rapidamente”, aponta o líder do PSD.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.