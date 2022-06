A Madeira registou 899,9 mil dormidas em maio, representando um crescimento de 25,7% em relação ao mês homólogo de 2019, antes da pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira a Direção Regional de Estatística.

“De acordo com os primeiros dados para o setor de alojamento turístico da região, referentes ao mês de maio de 2022, estima-se a entrada de 177,6 mil hóspedes, que geraram 899,9 mil dormidas, traduzindo variações homólogas muito expressivas, de mais 262,4% e de mais 322,1%, respetivamente. Comparativamente a maio de 2019, registaram-se, pela mesma ordem, aumentos de 32,9% e 25,7%“, indica a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em comunicado.

As dormidas dos visitantes residentes em Portugal cresceram 138,6% relativamente ao período homólogo, atingindo as 157,2 mil (17,5% do total), enquanto as dos residentes no estrangeiro aumentaram 404,1%, situando-se em 742,7 mil.

“No país, em maio de 2022, o mercado interno contribuiu com 1,8 milhões de dormidas, tendo aumentado 47,7%. Os mercados externos predominaram (peso de 72,2%) e totalizaram 4,7 milhões de dormidas (+489,5% face a maio de 2021)”, refere a DREM.

Na Madeira, os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 82,5% do total de dormidas, sendo o mercado da Alemanha o que registou mais dormidas em maio deste ano — cerca de 183,4 mil —, seguido do Reino Unido, com 171,1 mil, e da França, com 98,6 mil.