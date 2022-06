Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O autarca do município de Castenaso, perto de Bolonha, revelou que uma das medidas de combate ao desperdício de água passa pelos cabeleireiros. Assim, os salões da cidade que lavem duas vezes o cabelo dos clientes poderão ser multados em até 500 euros.

Temos cerca de 10 salões de cabeleireiro com centenas de clientes por dia”, explicou Carlo Gubellini, citado pelo The Times. “Isso significa que milhares de litros [de água] que podem ser salvos todos os dia. Estas poupanças, replicadas em larga escala, podem ter enormes benefícios.”

Uma torneira ligada, disse, consume cerca de 13 litros de água por minuto, por isso, lavar o cabelo duas vezes era “um luxo desnecessário nestas circunstâncias”, disse Carlo citado pelo jornal britânico.

Em pleno situação de emergência na região de Bolonha por escassez de água, o autarca aconselhou ainda os residentes a tomar duches em vez de banhos de imersão, e a desligar a torneira ao lavar os dentes ou ao desfazer a barba. Os residentes do município viram também limitadas as horas do dia a que podem regar os seus jardins. As novas diretrizes deverão manter-se até 30 de setembro, com as multas por ‘excesso de água’ a variar ente os 25 e os 500 euros.

A partir de julho, as coisas podem tornar-se drasticamente piores. Infelizmente, iremos quase de certeza chegar a [uma situação de] racionamento com pesadas consequências para as plantações”, concluiu o autarca.

Além de Castenaso, outras cidades em Itália estão a adotar medidas para combater uma das maiores crises de escassez de água nos últimos 70 anos em Itália. Em Milão, o abastecimento de água das fontes públicas está a ser suspenso, conta o Independent.

O rio Pó, o maior da Itália, é a principal fonte de água no norte de Itália. Os níveis da sua bacia hidrográfica, contudo, são atualmente oito vezes menores do que a média durante este período do ano.