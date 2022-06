O ciclista português Rafael Reis conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro do contrarrelógio individual dos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, a primeira na presente edição.

No esforço de 25 quilómetros, o campeão nacional da especialidade registou um tempo de 31,28 minutos, à frente do francês Enzo Paleni, segundo, a 50 segundos, e do sérvio Ognjen Ilic, terceiro, a 51.

O outro português em prova, Fábio Fernandes, foi 11.º, com um tempo de 34,26.

É a quarta medalha em Oran2022 para Portugal, depois da prata da equipa masculina de ténis de mesa e dos bronzes da equipa feminina, no mesmo torneio, e de Filipa Martins, nas paralelas assimétricas.