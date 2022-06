Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Neste 127º dia deste que começou a invasão da Ucrânia, termina a cimeira da NATO em Madrid, um encontro onde foi anunciada uma “redefinição estratégica” que apontou a Rússia como a principal ameaça direta aos países da aliança. Também nesta quinta-feira, a Amnistia Internacional disse que o ataque ao teatro de Mariupol foi “crime de guerra”, numa altura em que a ofensiva na zona de Lysychansk se intensificou.

Estes são alguns dos principais destaques noticiosos, até ao momento, relacionados com o conflito na Ucrânia, que já se arrasta há mais de quatro meses.

O que aconteceu nas primeiras horas desta manhã

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, incluindo uma criança de 11 anos, nos ataques das forças russas em Kharkiv, avançou Oleh Synyehubov, governador desta região.

Por outro lado, a ofensiva russa em Lysychansk continua a intensificar-se, com relatos de bombardeamentos implacáveis. “As lutas continuam o tempo todo. Os russos estão constantemente na ofensiva. Não há desistência. Está absolutamente tudo a ser bombardeado”, alertou Serhiy Haidai, governador da região de Lugansk.

Ainda assim, de acordo com o último relatório do Ministério da Defesa britânico, apesar de os russos manterem a sua posição em Lysychansk, “a nível operacional as forças russas continuam a fazer progressos limitados na tentativa de cercarem as tropas ucranianas” na região de Donetsk.

A Amnistia Internacional classificou como “crime de guerra” o ataque aéreo das forças russas ao teatro de Mariupol, que abrigava civis, em março. Oksana Pokalchuk, presidente do organismo, disse: “Até agora, falávamos sobre alegado crime de guerra. Agora, podemos dizer com clareza que se trata de um, cometido pela forças armadas russas”.

A cimeira da NATO termina esta quinta-feira em Madrid já com um novo Conceito Estratégico aprovado para a próxima década, no qual declara a Rússia como a maior e mais direta ameaça à segurança da Aliança Atlântica.

Se a Ucrânia cair no poder russo, será também esse o destino de outros países da Europa, avisou, em entrevista à Sky News, Oleksiy Reznikov, ministro da Defesa ucraniano.

Os preços do petróleo podem saltar para 200 dólares por barril devido ao plano “desastroso” para limitar preços das compras à Rússia, diz um analista sueco do SEB. O plano anunciado pelo G7, que poderá introduzir um limite aos preços pagos nas importações de petróleo (e derivados) da Rússia, será “uma receita para o desastre”, avisa o analista.

