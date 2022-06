O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quinta-feira que a “visita histórica” do seu homólogo nigeriano a Portugal “representa um momento único para um salto político, social, económico, financeiro e diplomático” nas relações bilaterais.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo ao seu lado o Presidente da República da Nigéria, Muhammadu Buhari, que recebeu no início da sua visita de Estado a Portugal.

Temos uma cooperação política que vai ser enriquecida com o memorando a assinar por vossa excelência e o primeiro-ministro português. Temos uma cooperação diplomática a reforçar com o memorando entre vossa excelência e o primeiro-ministro”, disse o chefe de Estado português.

Portugal e a Nigéria vão também reforçar a sua cooperação económica com “memorandos de entendimento entre as agências de promoção do investimento do comércio e do turismo dos dois países”, adiantou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Há um momento particularmente feliz de relacionamento económico entre os dois países e por isso a vinda de vossa excelência a Portugal representa um momento único para um salto político, social, económico, financeiro e diplomático nas relações fraternais entre os dois países”, concluiu.

Os dois presidentes fizeram declarações perante a comunicação social, após as quais não houve direito a perguntas por parte dos jornalistas, e seguiram para um Fórum Económico Portugal-Nigéria no Centro de Congressos de Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa português referiu que “as empresas portuguesas têm tomado posições cada vez mais significativas” na Nigéria que, assinalou, “é a maior economia africana e é porventura o país africano com o crescimento populacional mais intenso”.

Segundo o chefe de Estado português, Portugal e a Nigéria têm “as mesmas posições internacionais” e também estão juntos “na luta contra o terrorismo”.