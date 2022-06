Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal vai submeter no próximo trimestre o pedido de reembolso da segunda tranche do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para a qual tem de cumprir 20 metas e marcos, anunciou esta quinta-feira Fernando Alfaiate, presidente da estrutura Recuperar Portugal no evento anual do PRR, que marca um ano de programa.

Segundo o responsável, o segundo pedido de reembolso implica o cumprimento de mais 20 marcos e metas, que se juntam às 38 que tiveram de ser comprovadas para receber a primeira tranche.

