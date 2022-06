O PSD entregou esta quarta-feira um projeto-lei que visa compensar monetariamente os cidadãos pelos atrasos no pagamento de pensões de velhice e “castigar o Estado”, considerando “inadmissíveis” demoras de um ou dois anos.

Nada como compensar os pensionistas e castigar o Estado pela demora como forma de conseguirmos que o Estado comece a funcionar melhor para não perder com essa demora”, afirmou o presidente do PSD, Rui Rio, que apresentou pessoalmente a iniciativa no parlamento, ladeado pelo líder parlamentar Paulo Mota Pinto e pela deputada Isabel Meireles.