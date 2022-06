A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse esta quinta-feira que as alterações às regras dos licenciamentos serão aprovadas em julho, em Conselho de Ministros.

A indicação de Mariana Vieira da Silva foi dada esta quinta-feira, no Museu dos Coches, em Lisboa, durante uma intervenção na abertura do evento anual do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), organizado pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal e a Comissão Europeia.

A terceira reforma que queria destacar é aquela que diz respeito aos licenciamentos e redução da carga administrativa que muitas vezes muitas empresas têm pela frente na concretização dos seus investimentos privados”, disse, ao destacar algumas das reformas previstas no PRR.

A governante frisou que a reforma dos licenciamentos ganha uma prioridade particular em função do conjunto de investimentos previstos no PRR, mas garantiu que “vai muito além dessa necessidade”.

“Ainda durante este mês de julho será aprovada no Conselho de Ministros”, indicou.