O ano passado foi de dinamismo nos mercados de capitais, reconhece a Comissão dos Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), apesar da incerteza ainda vivida em 2021. A atividade sancionatória do regulador resultou em 31 processos de contraordenação no ano passado, de acordo com a informação que consta do relatório anual da CMVM.

Destas pouco mais de três dezenas de processos de contraordenação, destacaram-se aqueles que estiveram ligados a deveres de intermediários financeiros, com dez processos, logo seguido por nove processos relacionados com a atividade dos auditores.

