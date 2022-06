O secretário de Estado Adjunto e da Saúde acusou esta quinta-feira a Iniciativa Liberal (IL) de “fúria privatizadora” do Serviço Nacional de Saúde, com a bancada parlamentar a lamentar o “perfeito negacionismo” do governante sobre a situação do setor.

Eu diria que esta fúria privatizadora e a tentativa de diminuição do papel do SNS que a IL defende está longe de ser eficaz e eficiente e de garantir a qualidade do serviço prestado”, afirmou António Lacerda Sales.

O secretário de Estado falava num debate obrigatório agendado pela IL, que apresentou cinco iniciativas legislativas na área da Saúde, e para o qual Chega, BE, PCP, PAN e Livre arrastaram os seus diplomas sobre o mesmo tema.

Lacerda Sales desvalorizou o debate sobre o SNS, recordando que, na quarta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, esteve numa audição regimental de mais de cinco horas sobre várias matérias do SNS.

Razão pela qual este debate potestativo em nada acrescenta aos últimos debates sobre saúde e apenas representa um número político da IL para, de forma a cavalgar alguns problemas circunstanciais do SNS, fazer um número de `marketing´ político de fúria privatizadora e liberalizadora do SNS”, criticou o secretário de Estado.

Na resposta, o líder parlamentar da IL Rodrigo Saraiva considerou que a intervenção de Lacerda Sales “já não é de colocar a cabeça na areia, mas de perfeito negacionismo” em relação à situação atual do SNS.

O debate foi solicitado pela IL há cerca de um mês, adiantou o parlamentar da IL, ao salientar que o partido “não anda a dormir nem enfia a cabeça debaixo da areia”.

Lacerda Sales anunciou ainda que entrou em consulta pública a proposta de estratégia nacional contra cancro para o 2021-2030, alinhada com o plano europeu desta área, que pretende contribuir para a redução da incidência das neoplasias.