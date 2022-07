Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Julho é o mês que marca o final da linha para o BMW i3, o pequeno monovolume que o construtor germânico escolheu para seu primeiro modelo exclusivamente eléctrico. Foram cerca de 250.000 as unidades produzidas desde 2013, de um modelo que a BMW concebeu de forma tão distinta quanto possível da restante gama com motores de combustão, para não haver confusões possíveis e identificar de imediato o tipo de motorização.

Mas o i3 foi uma aposta arriscada para o construtor que, consciente de que as baterias eram algo de muito pesado em 2013, lançou o modelo no mercado com motores potentes e acumuladores pequenos, com reduzida autonomia mas vantagens no peso. Este cocktail resultava num modelo dinâmico e rápido, apesar da filosofia de monovolume o tornar alto e estreito. Mesmo em final de carreira, em que o i3 monta uma bateria com 42,2 kWh e um motor com 170 cv e 308 km de autonomia (o i3S recorre a uma mecânica com 184 cv), o peso do BMW é de apenas 1375 kg, menos 232 kg do que o Renault Zoe com dimensões similares, bateria com 41 kWh e 313 km entre recargas.

Para conseguir este peso reduzido, o i3 recorre a um chassi em alumínio e a uma carroçaria em material compósito reforçado por fibra de carbono. Isto oferece vantagens em termos de capacidade de aceleração e até em eficiência energética, mas faz igualmente disparar o preço. Daí que, de início, a marca tivesse perdido dinheiro em cada unidade vendida, o que depois compensava com ganhos de imagem e irreverência.

Em jeito de despedida, o i3 vai ser proposto na versão HomeRunEdition, de que a BMW produzirá somente 10 unidades, com uma pintura específica denominada Frozen.

O i3 desaparece, com o seu lugar na fábrica de Leipzig a ser ocupado pelo próximo Mini Countryman Electric. Se o i3, tal como o conhecemos, sai de cena, há um i3 que continua a ser proposto, apenas na China, na forma de uma berlina Série 3, mas eléctrica. Face à importância do Série 3 para a marca alemã, é expectável que a próxima geração do Série 3 a bateria assuma esta popular denominação.