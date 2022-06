A embaixadora dos Estados Unidos em Portugal, Randi Charno Levine, considerou esta quinta-feira “importante” a relação entre os Estados português e norte-americano, dizendo que os dois países se têm apoiado mutuamente ao longo da história.

Para mim é uma relação importante. Portugal é um membro da NATO, um forte aliado”, disse à agência Lusa Randi Charno Levine, à margem do festejo do Dia da Independência dos Estados Unidos (que se festeja oficialmente no dia 4 de julho), na Embaixada norte-americana em Lisboa.

Lembrando o seu discurso de abertura e os “valores comuns” entre Portugal e Estados Unidos, a diplomata salientou que as duas nações encontraram “uma forma” de apoiar os mesmos valores e “apoiar o gosto pela democracia”, no sentido de ajudar “um ao outro” para alimentar os laços.

“Como referi, nós sentenciámos a independência com Vinho da Madeira, estivemos juntos lado a lado, apoiando-nos na revolução, na tragédia, na economia e nos problemas sociais”, observou, afirmando ter “esperança de que a relação será risonha e muito mais forte e produtiva”.

“Esta é a minha oportunidade, para ajudar a levar às relações mais à frente e trazer pessoas de diferentes plataformas e comunidades”, acrescentou.

Para Randi Charno Levine, o seu legado como embaixadora dos Estados Unidos em Portugal “será deixar os laços”, nos negócios, no Governo e na política, “bem apertados entre os dois países”.

Sobre as suas primeiras 10 semanas no cargo e a viver em Lisboa, a embaixadora norte-americana adiantou que o seu período em Portugal “tem sido extraordinário”.

“Em 10 semanas, sinto que estou cá há um ano. As pessoas são tão acolhedoras… Tenho gastado a maioria do meu tempo a tentar conhecer diferentes grupos de pessoas: do Governo, da Sociedade Civil e do ramo empresarial”, afirmou.

“As pessoas têm sido abertas e tão acolhedoras que eu sinto-me muito otimista. Estarei apta para reforçar as nossas relações e reforçar as nossas parceiras entre o Governo, os negócios e a sociedade civil, em laços culturais”, acrescentou.

Randi Charno Levine foi nomeada embaixadora em Portugal, em novembro de 2021, pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tendo sido confirmada por unanimidade no Senado norte-americanos em março e assumido funções a partir de abril deste ano.