O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, considera que o conflito desencadeado pela Rússia é a “maior ameaça à Europa desde a II Guerra Mundial”.

Durante um discurso, partilhado pelo departamento de Defesa norte-americano no Twitter, Lloyd Austin refere que a “guerra de escolha de Putin” ameaça não só a soberania da Ucrânia, mas também a paz e segurança transatlântica.

.@SecDef: Russia’s premeditated malice and baseless aggression against Ukraine poses the greatest threat to European security since the end of World War II. And Putin’s war of choice threatens more than just the sovereignty of Ukraine. pic.twitter.com/yvaiVObZrQ

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) July 1, 2022