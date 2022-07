O brasileiro Marcel Matz vai continuar à frente do voleibol do Benfica, com o clube lisboeta a comunicar ter renovado contrato com o treinador, nesta sexta-feira, que se prepara para cumprir a quinta época na Luz.

“Marcel Matz, treinador da equipa de voleibol do Sport Lisboa e Benfica, prolongou a sua ligação contratual com o clube, tendo manifestado a sua ‘felicidade’ por mais um ‘momento de responsabilidade’“, informou o Benfica, sem adiantar qual a duração do novo vínculo.

O treinador, de 42 anos, chegou em 2018/19 ao Benfica e desde então conquistou todos os campeonatos, com exceção de 2019/20, numa época “cancelada” e sem atribuição de campeão, devido à pandemia da Covid-19.

“É a terceira renovação de contrato, isso mostra o trabalho que temos feito. É uma felicidade muito grande e um momento de responsabilidade, mais tempo de trabalho para ter um planeamento a médio prazo e continuar a liderar uma equipa muito competente“, disse o técnico, em declarações à BTV.

Na última época, a equipa de voleibol masculino do Benfica venceu todas as competições internas, campeonato nacional, Taça de Portugal e Supertaça, e disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões.

“Queremos continuar a ganhar, temos um investimento compatível com os títulos em Portugal. Temos a nossa ambição na Liga dos Campeões, jogar contra as melhores equipas da Europa. Sabemos o que é isso. Temos esse desejo de crescer e enfrentar jogadores de nível elevado”, disse ainda o treinador.