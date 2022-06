Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sonny Barger, membro fundador do clube de motociclistas Hells Angels, morreu esta quinta-feira junto da família. Com 83 anos, o próprio explicou ter passado “pacificamente por uma breve batalha contra o cancro”.

A notícia da morte foi tornada pública na página de Facebook oficial do Barger: “Se estiveres a ler esta mensagem, saberás que me fui embora. Pedi que esta nota fosse publicada imediatamente depois do meu falecimento. Vivi uma vida longa e boa, com muitas aventuras. Tive o privilégio de fazer parte de um clube incrível”, pode ler-se na mensagem que o motociclista preparou antes de morrer e onde revelou a causa da morte.

Natural da Califórnia, Sonny foi membro dos Hell Angels durante 65 anos. Numa das suas autobiografias, citada pelo Daily Mail, é referido que o nome foi “roubado” a um pequeno clube, em São Francisco, e que isso levou à falência do mesmo.

Assim, Barger tornou-se no grande “cabecilha” do grupo e a “fama” trouxe-lhe inúmeros desentendimentos com as autoridades. Em 1972, viu-se envolvido no caso do assassinato de um traficante no Texas, acabando absolvido. Mais tarde chegou mesmo a ser preso por outros processos.

Na década de 80, surgiu o primeiro diagnóstico de cancro e o motard teve de remover as cordas vocais, conta o The Sun – fumava “três maços de cigarros” por dia. Em 2012, foi-lhe diagnosticado um cancro na próstata.