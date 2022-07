O presidente independente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, vai ao encerramento do 40.º Congresso do PSD “a convite do partido”, disse esta sexta-feira à Lusa fonte camarária.

A reunião magna dos sociais-democratas arranca esta sexta-feira, no Porto, com a primeira intervenção de Luís Montenegro e a última de Rui Rio, e ainda com ecos da primeira grande polémica do atual Governo, centrada no futuro aeroporto.

O presidente da câmara do Porto aceitou o convite para ir ao encerramento do congresso do PSD que decorre este fim de semana no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota”, adiantou a referida fonte.

O congresso tem arranque marcado para as 21h00 e o primeiro momento forte será o discurso de despedida do ainda presidente Rui Rio, que deverá fazer um balanço dos quatro anos e meio de liderança do partido.

Logo em seguida, o Congresso ouvirá a primeira intervenção de fundo do presidente eleito, Luís Montenegro, que, tradicionalmente, é focada na apresentação da proposta de estratégia global, intitulada “Acreditar”.