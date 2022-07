Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando ganhou o contrarrelógio em Scherpenheuvel-Zichem na terceira etapa da Volta à Bélgica, escreveu-se que poderia ser um aviso para o Tour. Quando foi segundo no contrarrelógio dos Nacionais da Bélgica (com quase 35 quilómetros e não menos de 12 como uma semana antes), voltou a escrever-se que poderia ser um aviso para o Tour. Quando chegámos ao Tour, ninguém escreveu nada. E de uma forma percetível, perante os nomes de peso que estavam na capital da Dinamarca para começar a Volta a França com a camisola amarela. No entanto, e por linhas tortas, escreveu-se direito esse mesmo nome: Yves Lampaert.

Depois de Wout van Aert parecer ter o triunfo assegurado, após bater a concorrência direta que estava mais centrada à partida em Filippo Ganna e Mathieu van der Poel, o também belga da Quick-Step aproveitou as tréguas da chuva em Copenhaga para fazer um tempo de 15.17, cinco segundos mais rápido do que o corredor da Jumbo-Visma. Assim se escrevia uma história diferente daquela que aparentava estar fechada, após uma aposta quase total nos mais rápidos em entrar no contrarrelógio na primeira hora e meia.

