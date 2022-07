Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de Benfica e Sporting, o FC Porto. Após ter terminado a época mais tarde (por boas razões, ligadas à presença e respetiva conquista da Taça de Portugal), os dragões iniciaram esta sexta-feira de forma oficial a temporada 2022/23 com as únicas “caras novas” a serem jogadores que voltam após empréstimos como o médio senegalês Loum, um dos destaques da manhã também por ter chegado ao Olival de… táxi. O jogador, que esteve cedido na última época aos espanhóis do Alavés, é um dos casos ainda sem uma solução entre a continuidade, um novo empréstimo ou uma possível venda. Até lá, trabalha com Sérgio Conceição.

O treinador quis dar o exemplo e foi o primeiro a chegar ao centro de treinos dos azuis e brancos ainda às 7h30, seguindo-se vários jogadores e elementos das equipas técnicas não só do conjunto principal mas da equipa B orientada por António Folha, que arrancou também esta sexta-feira os seus trabalhos. Ainda assim, foram muitas as baixas no grupo dos azuis e brancos, com oito internacionais com autorização para chegarem apenas na quarta-feira, dia em que a equipa segue para um estágio no Algarve: Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal); Zaidu (Nigéria); Grujic (Sérvia); Eustáquio (Canadá); Taremi (Irão) e João Mário (Sub-21 de Portugal). Rodrigo e Francisco Conceição, filhos do técnico principal, já treinaram.

Depois dos administradores Luís Gonçalves e Vítor Baía, Pinto da Costa chegou ao Olival ainda antes das 9h30 para acompanhar os trabalhos de manhã, saindo cerca de três horas depois. Os 24 jogadores que estiveram à disposição de Sérgio Conceição subiram depois ao relvado, com a presença de três antigos emprestados (Loum, Rodrigo Conceição e Romário Baró) e seis elementos da equipa B (João Marcelo, João Mendes, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Danny Loader e Gonçalo Borges). Marchesín, Cláudio Ramos, Meixedo, Manafá, Marcano, Fábio Cardoso, Wendell, Bruno Costa, Uribe, Galeno, Pepê, Francisco Conceição, Fernando Andrade, Toni Martinez e Evanilson foram os restantes presentes.

No final do primeiro dia, Cláudio Ramos, que poderá passar a número dois da hierarquia dos guarda-redes caso Marchesín venha mesmo a sair, deu voz ao grupo após o regresso. “É sempre bom regressar depois do período de férias. Voltamos motivados porque a época passada deu-nos confiança para agora arrancarmos da melhor maneira. Agora, tal como em todas as pré-épocas, vamos dar no duro e arrancar na maior força. A nível interno, como é óbvio, o FC Porto entra sempre para ganhar. Queremos revalidar dois títulos e acrescentar a Supertaça e a Taça da Liga, são os nossos objetivos sem dúvida. Tenho sempre muita confiança em mim, nas minhas capacidades, e agora é aproveitar a pré-época para trabalhar, dar o meu melhor e aproveitar todas as oportunidades que forem dadas”, comentou aos meios do clube.

No entanto, e no dia seguinte à venda de Vitinha ao PSG por 41,525 milhões de euros já depois da saída de Fábio Vieira para o Arsenal por 35 milhões de euros mais cinco milhões de objetivos, o arranque ficou marcado pela confirmação da saída de Mbemba, que terminava o quarto e último ano de contrato com os azuis e brancos, ainda foi sondado recentemente (e outra vez) para renovar mas não aceitou.

“É com grande emoção que anuncio o fim do meu contrato com o FC Porto. Tomei esta decisão de não renovar o meu contrato e abraçar um novo desafio. Quero agradecer ao presidente e toda a sua estrutura, ao treinador Sérgio Conceição e à sua equipa técnica, por terem acreditado em mim, à equipa médica pelo seu profissionalismo, e a todas as pessoas que trabalham no centro de treino Olival. Obrigado a todos os meus companheiros, porque somos uma equipa e progredimos juntos. Progredimos juntos e vencemos juntos. Não poderia terminar sem agradecer aos incríveis adeptos do clube. Sem vocês nada seria possível e nem teria a mesma magia! Para sempre, serei dragão! Obrigado por tudo, obrigado FC Porto, obrigado Portugal”, escreveu na página oficial do Instagram o central africano de 27 anos.