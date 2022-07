Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A juíza Margarida Alves deferiu a promoção do Ministério Público e alterou a medida de coação de José Sócrates. Assim, o ex-primeiro-ministro está obrigado a ir de 15 em 15 dias ao posto da GNR da Ericeira para se apresentar, de forma a que as autoridades saibam onde está.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa deu assim como provado que Sócrates violou as regras do Termo de Identidade e Residência.

“Ponderando a factualidade que resultou provada, entendemos, neste momento, mostrar-se adequada e proporcional fixar a periodicidade das referidas apresentações quinzenais”, lê-se no despacho da juíza Margarida Alves.

Recorde-se que, tal como o Observador noticiou esta quinta-feira, a juíza Margarida Alves já tinha concluído que houve “clara violação” das obrigações de José Sócrates enquanto arguido sujeito a termo de identidade e residência numa certidão da Operação Marquês. A expressão da magistrada consta do despacho que determinou o interrogatório que decorreu esta manhã de quinta-feira no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para reavaliação das medidas de doação do ex-primeiro-ministro.

No mesmo despacho, datado de 20 de junho, a magistrada confirma que recebeu a “informação” do “Gabinete Nacional da Interpol” de que “o arguido José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa se terá ausentado para o estrangeiro, mais concretamente para o Brasil, por períodos superiores a cinco dias sem informar o tribunal“.

Ou seja, uma “clara violação” da “obrigação” prevista no Código de Processo Penal que determina que nenhum arguido se pode ausentar da sua residência por mais de cinco dias.