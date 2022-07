A ideia surgiu naturalmente numa festa de amigos, em Berlim, em abril de 2007. Eram antigos colegas universitários, de Trabalho Social, e queriam organizar um evento público que juntasse pessoas, empresas e organizações à volta de comida, partilhar uma refeição. Também interessados no tema da sustentabilidade, e com o verão à porta, rapidamente decidiram que a fruta era mesmo o alimento certo. Menos de três meses depois, a 1 de julho, o Mauerpark (Parque do Muro) de Berlim acolheu o primeiro encontro do Dia Internacional da Fruta, que rapidamente espalhou as suas cores, a sua polpa ou o seu sumo pelo mundo.

Décadas de celebração e empenho pela fruta na Compal

Desde sempre empenhada em valorizar e fazer crescer o consumo de fruta em Portugal, a Compal associou-se mais uma vez ao Dia Mundial da Fruta, com um vídeo que celebra a fruta sem esquecer tudo o que representa: o colorido dos pomares; o cuidado de quem cuida das árvores e dos frutos; a atenção de quem transporta; a mestria e carinho de quem cria novas receitas; e o sorriso de quem escolhe beber os sumos todos os dias.

‘Damos o melhor pela fruta’ é um compromisso que a Compal procura seguir constantemente, para garantir sempre toda a qualidade e sabor aos seus sumos e néctares, no longo percurso ‘do pomar ao copo’. Porque O Amanhã Importa, a Compal privilegia a fruta portuguesa – 92,5% de toda a que é transformada na unidade de Almeirim -, apoia os agricultores na promoção das melhores práticas e códigos de conduta, e aposta em relações longas que garantam a sustentabilidade de produtores e regiões.

O mote escolhido para celebrar o dia 1 de julho, ‘‘A fruta para nós é tudo’, assenta diretamente na agricultura sustentável, mas passa também pela transformação responsável, sem desperdícios; pela promoção de uma alimentação equilibrada, com muita fruta e vegetais; pela utilização de embalagens amigas do ambiente; e também pelo contributo para a comunidade, desde logo através do Centro de Frutologia Compal.

No vídeo de celebração do Dia Mundial da Fruta, a Compal acaba por reforçar a mensagem de sempre. A fruta é fonte de inspiração e motivo sempre forte para celebrar a alimentação saudável, para um brinde refrescante que é repetido há 70 anos, todos os dias, na Compal.

Amora é o fruto do ano, Paz é o lema

No Dia Mundial da Fruta é também destacado um fruto como o ‘representante’ do ano. O primeiro, logo em 2007, foi o morango. Já este ano o destaque vai para a amora, mais pequena mas extremamente saborosa e com propriedades antioxidantes. Ambos podem ser ‘encontrados’ nos sumos Compal Vital Aveia Canela com Frutos Vermelhos e Compal Bio Maçã Amora Morango Mirtilo.

A acompanhar o fruto, cada ano é também marcado por um lema inspirador, sendo 2022 dedicado à ‘Paz Frutífera’. O duplo significado não é aleatório, até porque palavras e expressões positivas associadas a ‘fruta’ – como ‘dar frutos’, ‘colher os frutos’ ou ‘fruto do trabalho’ – são bastante comuns, transportam para a nossa vida tanto atributos como a fecundidade e diversidade, normalmente presentes no alimento, como a representação dos ganhos que se conseguem com esforço e dedicação.

Certificação portuguesa já abrange 17 frutos

Portugal é reconhecido como um produtor de fruta de elevada qualidade, quer pelas condições atmosféricas, quer pela geografia e tipos de solo. Seja na copa das árvores como as laranjas, maçãs e peras; em arbustos como os frutos silvestres e as uvas; ou rente ao chão como os melões, meloas e melancias, a fruta em Portugal tem cor, sabor e os nutrientes certos. Só nas árvores de fruto portuguesas foram apanhadas mais de 930 mil toneladas de fruta em 2021, segundo a Pordata, o equivalente a 90 quilos por pessoa. E no mesmo ano os agricultores compraram mais de 1,34 milhões de árvores de fruto para plantar em Portugal.

A qualidade da fruta portuguesa confirma-se também pela certificação, que já abrange 17 frutos com DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida). E há vários destes frutos muito especiais que se podem saborear nos sumos, néctares e snacks da Compal. Só maçãs, são seis as origens certificadas em Portugal, representando ainda mais variedades. E a aposta da Compal na fruta portuguesa vai muito além dos sabores convencionais. O Programa Origens continua a dar a conhecer – e também a ajudar a preservar – variedades de fruta únicas, com sabores excecionais, maioritariamente portuguesas.

Sabe qual é o fruto mais popular?

Preferências à parte – que cada um tem seguramente o seu fruto predileto -, aquele que se destaca em Portugal e no mundo inteiro pode não ser exatamente o que esperava: é o tomate . Botanicamente classificado como fruto, pertence nutricionalmente ao grupo dos legumes e é dessa forma que é mais consumido. Ainda assim, no mundo da fruta o tomate leva a dianteira, com perto de 200 milhões de toneladas produzidas em todo o mundo. Curiosamente, há 70 anos, foi o tomate que deu início à história da Compal, com a unidade de transformação no Entroncamento.

Dentro dos sabores mais convencionais, é a banana que lidera o consumo mundial, seguida da melancia – uma importante fonte de água em vários países -, da maçã e da laranja. Uvas, manga, ananás, pêssego e pera fecham o top 10 de frutos mais produzidos e consumidos no mundo.

Com o calor a aumentar, 1 de julho é um excelente dia para uma salada de fruta, para um batido saboroso de frutos vermelhos, para um sumo refrescante de laranja ou para umas simples dentadas numa maçã ou pera bem crocante. Mas ainda melhor é celebrar o Dia da Fruta todos os dias sem exceção.