Entre janeiro e junho deste ano, morreram em Portugal 16 mulheres vítimas de violência doméstica — o mesmo número registado em 2021. Olhando apenas para o mês de junho, avança esta sexta-feira o Expresso, foram cometidos seis crimes desta natureza, o que significa que, a cada cinco dias do mês passado, morreu uma mulher.

A maioria das vítimas (70%) vivia, ou já tinha vivido, uma relação marcada pela violência e uma delas tinha consigo um dispositivo de alerta — que é dado às vítimas de violência doméstica –, mas não conseguiu utilizá-lo. Além disso, 53% dos crimes foram cometidos por ex-maridos ou ex-companheiros das vítimas.

Neste tipo de crime não existe, como explicou Manuel Albano, vice-presidente da Comissão para a Igualdade de Género (CIG), um padrão para explicar o aumento dos registos. “Num ano são 30 casos, noutro são 15, sem que se identifique uma origem.”

Existe, no entanto, uma comparação que pode ser feita: o período da pandemia. De facto, no ano passado o número de casos registados é inferior e verificou-se uma descida de mais de 40% em comparação com os dois anos anteriores. “As vítimas entraram em modo de sobrevivência”, explicou Manuel Albano.