Mais de 600 voos foram cancelados hoje, até meio do dia, e cerca de 2.100 estavam atrasados, nos aeroportos dos Estados Unidos, em vésperas do feriado nacional do 04 de julho, devido à falta de pessoal.

Os dados constam do ‘site’ flightaware.com e estão a ser citados pela agência AFP.

A situação foi ainda pior no dia anterior, segundo o mesmo ‘site’ especializado, que na sexta-feira registou cerca de 3.060 voos cancelados e quase 8.000 atrasos.

Esta situação está associada a uma redução de pessoal em cerca de 15% nas companhias aéreas dos Estados Unidos face ao período anterior à pandemia de covid-19.

As empresas do setor dizem estar a trabalhar para resolver o problema, intensificando as campanhas de recrutamento de pilotos e de outras categorias de pessoal e reduzindo o número de lugares disponíveis para os passageiros.

Os funcionários das companhias aéreas mencionam outros fatores externos agravantes, em particular climáticos ou devido à covid-19.

Numa publicação na rede social Twitter, o secretário dos Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, lembrou hoje os passageiros de que estes têm direito a um reembolso em caso de cancelamento do voo.