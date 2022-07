Dois pescadores sobreviveram e foram resgatados esta sexta-feira por nadadores-salvadores na praia da Tocha, Cantanhede, quando a sua pequena embarcação naufragou perto do areal, disse uma fonte dos Bombeiros desta cidade.

A fonte adiantou à agência Lusa que foram mobilizados para a praia da Tocha, no distrito de Coimbra, quatro operacionais e duas ambulâncias, pouco antes das 15h30, mas as vítimas “já estavam a salvo” quando os Bombeiros de Cantanhede se aproximaram da área do naufrágio.

“De início, os dois homens estavam com hipotermia, mas não foi necessário levá-los ao hospital”, referiu.

A ocorrência com o barco de pesca artesanal, a denominada arte xávega, foi confirmada por uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Estiveram também no local elementos e viaturas da Polícia Marítima da Figueira da Foz e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).