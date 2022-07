Um grupo de manifestantes invadiu e incendiou parte do edifício do Parlamento, na cidade de Tobruk, na Líbia. O ataque ocorreu esta sexta-feira, dia em que o edifício não estava em funcionamento.

Segundo a BBC, os protestos estavam relacionados com a crise económica, os recentes cortes de eletricidade que se têm sentido no país e o impasse político que se vive atualmente na Líbia.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS

— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022