O Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko acusou este sábado o regime ucraniano de ter atacado a Bielorrússia, disparando mísseis para atingir alvos militares em território bielorrusso. Os mísseis terão sido intercetados.

Até ao momento, Lukashenko não forneceu provas que confirmem aquele que seria o primeiro ataque militar ucraniano a um país que não a Rússia — que invadiu militarmente a Ucrânia.

O Presidente bielorrusso, aliado próximo de Putin, alegou, no entanto, que os referidos mísseis terão sido disparados da Ucrânia para a Bielorrúsia há perto de três dias. E acrescentou que embora o seu país não queira entrar em guerra com a Ucrânia, irá defender-se se o território for invadido.

A informação é noticiada pela agência Reuters, que cita a agência de notícias estatal bielorrussa Belta. “Estão a provocar-nos. Tenho de dizer-vos: há três dias, talvez um bocadinho mais, foi feita a partir de território da Ucrânia uma tentativa de atacar instalações militares da Bielorrússia”, terá dito Lukashenko. “Mas, graças a Deus, os sistemas anti-aéreos Pantsir conseguiram intercetar todos os mísseis lançados pelas Forças Armadas da Ucrânia”, concluiu.