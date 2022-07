Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A madrugada deste sábado ficou marcada por explosões na cidade de Mykolaiv, no sul do país, um dia depois de um ataque na vizinha Odessa ter matado 21 pessoas. As autoridades russas confirmaram entretanto ter atacado postos de comando na cidade, mas os ucranianos ainda não confirmaram qualquer ataque

No Donbass, a ofensiva em Lysychansk avança a um ritmo lento, segundo informações do ministério da Defesa britânico. Já os ataques em Donetsk continuam, neste 129º dia do conflito, com quatro mortos na véspera, na cidade de Sloviansk.

O que aconteceu durante a madrugada e início da manhã?

Foram sentidas explosões fortes durante a madrugada na cidade de Mykolaiv , segundo informações do presidente da Câmara, Oleksandr Senkevic.

durante a madrugada na cidade de , segundo informações do presidente da Câmara, Oleksandr Senkevic. O ministério da Defesa russo anunciou entretanto que nas últimas horas destruiu cinco postos de comando ucranianos na região do Donbass e em Mykolaiv, bem como dois depósitos de armamento em Zaporíjia e Kharkiv.

O exército russo continua a sua ofensiva no Donbass, no leste do país, tendo conseguido “avanços menores” perto da cidade de Lysychansk , de acordo com o ministério da Defesa britânico.

perto da cidade de , de acordo com o ministério da Defesa britânico. As autoridades ucranianas revelaram que os ataques russos à cidade de Sloviansk , na região de Donetsk, provocaram a morte de quatro civis esta sexta-feira.

, na região de Donetsk, provocaram a esta sexta-feira. Os Estados Unidos vão enviar à Ucrânia sistemas de mísseis terra-ar NASAMS, quatro radares de contra-artilharia e munições. O pacote tem um valor total de quase 800 milhões de euros.

A diretora do Gabinete de Informações Nacionais norte-americano afirmou que neste momento a Rússia “não tem tropas suficientes em Kherson para ocupar efetivamente a região”.

O governo do Reino Unido confirmou a captura de dois cidadãos britânicos pelas forças russas e disse que podem vir a ser condenados à pena de morte .

. As forças armadas ucranianas divulgaram uma nova atualização das baixas que diz ter infligido sobre o exército russo. Estimam já ter morto 35.870 soldados russos e destruído 1.582 tanques do exército do Kremlin.

As autoridades ucranianas estimaram que pelo menos 344 crianças foram mortas desde o início da invasão da Ucrânia, havendo ainda a contabilizar 640 menores com ferimentos.

As autoridades separatistas da região de Donetsk começaram a emitir passaportes russos para os cidadãos ucranianos que vivem na região.

começaram a para os cidadãos ucranianos que vivem na região. A Gazprom exportou no primeiro semestre menos 31% de gás do que no mesmo período do ano passado para os países fora do espaço da pós-soviética Comunidade de Estados Independentes (CEI).

A Alemanha admite o racionamento de gás nas casas, mas promete começar pelas empresas: “Piscinas e fábricas de biscoitos não são essenciais”, disse um responsável do regulador alemão.