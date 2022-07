Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Luís Montenegro quer mudanças, mas nada que vá sequer aproximar-se de “descaracterizar” o PSD — chegou a lembrar o PPD, na sua forma de fazer campanha eleitoral –, citou várias vezes Rui Rio e garante que as decisões tomadas pelo anterior líder, “até decisão em contrário”, são também as suas. Costa quer a opinião e o acordo do PSD para o dossier cada vez mais polémico do novo aeroporto, mas terá mesmo muito caminho pela frente. Montenegro, que diz estar disponível para um “eventual diálogo”, avisa de antemão que o “PSD não é nem vai ser a muleta do governo quando o governo é confrontado com a sua incompetência”.

Se depois do desaire com o decreto-não-decreto do ministério de Pedro Nuno Santos, António Costa pensa que o diálogo com o PSD de Montenegro será fácil, a previsão pode sair furada. Luís Montenegro diz que cabe aos “novos órgãos do PSD definir requisitos para um eventual diálogo”, mas deixa já de lado “qualquer chantagem psicológica, política ou institucional” no que diz respeito a “timings ou conteúdo” da decisão.

