Já aqui falámos do Valkyrie, o Aston Martin que aspira ser o melhor hiperdesportivo do momento, desenhado por Adrian Newey. Pois bem, Newey, o projectista da Red Bull, vai construir o RB17, que tem como objectivo bater o Valkyrie.

Quando o que está em causa é conceber um chassi leve e eficaz, o engenheiro britânico Adrian Newey é incontornável, facto comprovado por o actual director técnico da Red Bull Racing F1 Team ter conquistado 10 títulos de Campeão do Mundo em representação de três equipas distintas.

Para gáudio dos condutores apaixonados por hiperdesportivos com mais de um milhar de cavalos, Newey está já a desenvolver o RB17. Trata-se do seu segundo hiperdesportivo, depois do Aston Martin Valkyrie, prometendo ser ainda mais rápido em aceleração e mais eficiente em curva.

O Valkyrie e o Valkyrie AMR Pro, respectivamente a versão de estrada e para pista, são extremamente apurados sob o ponto de vista aerodinâmico

A Red Bull, actual campeã do mundo de Fórmula 1, vai enveredar mais uma vez pela concepção de automóveis convencionais. Depois de ter projectado o Valkyrie para a Aston Martin, um hipercarro com uma versão de estrada e outra específica para pista (o Valkyrie AMR Pro), a equipa de F1 Red Bull, através da sua divisão Red Bull Advanced Technologies (RBAT), vai finalmente produzir um veículo que os seus fãs podem conduzir e guardar na garagem lá em casa.

Prevendo-se que comece a ser produzido em 2025, à razão de 15 unidades por ano, até um máximo de 50, o RB17 será proposto por 5,8 milhões de euros, antes de impostos, um valor próximo do dobro do exigido pelo Valkyrie AMR Pro, que extrai um pouco mais de 1014 cv para um peso de somente 1030 kg. Adrian Newey aponta para um peso de somente 900 kg, mas o seu principal argumento continuará a ser a aerodinâmica, com o projectista da Red Bull a assegurar uma downforce extremamente elevada, para optimizar as travagens e a velocidade em curva, sem contudo recorrer a grandes asas, que prejudicam sempre o coeficiente de penetração aerodinâmica e, com ele, a velocidade máxima.

Para motorizar o RB17, cuja denominação segue a solução dos F1 da marca, aproveitando a lacuna existente entre o RB16B que venceu o campeonato em 2021 e o RB18 que lidera o campeonato este ano, a Red Bull escolheu um V8 turbo. Não foi anunciada a capacidade do motor, mas sabe-se que fornecerá 1115 cv e que contará com o apoio de uma solução híbrida, composta por um pequeno acumulador que alimenta um motor eléctrico com 150 cv. No total são 1265 cv, disponíveis à saída das curvas, uma vez que assim que acabar a bateria, o valor estará limitado à potência assegurada pelo motor de combustão. De acordo com o projectista da F1, o motor eléctrico serve igualmente para atenuar o atraso na resposta do turbocompressor ao acelerador.