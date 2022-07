Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, passou a última quinta-feira “de coração apertado o dia todo” – esse foi o dia em que começou com o comunicado do gabinete do primeiro-ministro a revogar o despacho que tinha sido publicado e apresentado publicamente pelo ministro Pedro Nuno Santos, em duas entrevistas televisivas em horário nobre. Com o governo em crise, a ministra aproveitou um discurso público para enviar “um grande, grande abraço” a Pedro Nuno Santos. “Todos erramos“, afirmou.

Foi durante um discurso na apresentação da marca institucional da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa que a ministra Ana Abrunhosa fez a declaração captada pela Tamega.tv. Foi uma exceção, já que todos os membros do Governo estavam em silêncio sobre o caso – incluindo Mariana Vieira da Silva, que na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros defletiu todas as inúmeras questões dos jornalistas sobre o caso.

“Perdoem-me o aparte”, afirmou Ana Abrunhosa. “Andei de coração apertado o dia todo, mas hoje estou duplamente feliz”, continuou, antes de se dirigir diretamente ao ministro, através das câmaras. “Pedro, estás aí a ouvir-nos? Mando um grande, grande abraço!”

“Esta solidariedade entre membros do Governo tem de existir”, disse Ana Abrunhosa à audiência de autarcas e empresários locais. “Não cobremos aos outros aquilo que não somos, não somos perfeitos. Todos erramos”, continuou.

“Quando temos a humildade de reconhecer o erro, temos ainda muito mais valor e quer gostemos quer não, é uma excelente pessoa. Um ótimo colega de Governo, um ótimo ministro, amigo da coesão, que ajuda todos independentemente da cor, do território. Deixo aqui esta palavra para o nosso ministro”, concluiu a ministra.