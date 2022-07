Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando apresentou o Model S Plaid, a Tesla anunciou prestações fabulosas, muito melhores do que a concorrência. Saltavam à vista duas, nomeadamente a capacidade de arranque, reivindicando 2,1 segundos de 0-100 km/h, e uma velocidade máxima de 322 km/h. Mas o construtor avisou logo que a velocidade estaria limitada a 262 km/h (posteriormente evoluiu para 282 km/h através de uma actualização over-the-air que instalou o track mode), sendo apenas desbloqueada após estarem disponíveis pneus que suportassem os mais de 300 km/h e umas jantes mais robustas. Recorde aqui o que aconteceu no comparativo entre o Model S Plaid, o Lucid Air Dream Edition e o Porsche Taycan Turbo S, ainda com o Tesla limitado a 262 km/h:

Uma empresa canadiana especializada em tuning fartou-se de esperar e meteu mãos à obra. A Ingenext, localizada nos arredores de Quebec e habituada a lidar com o software da Tesla, uma vez que instala os seus motores e baterias noutros veículos, já tinha aparentemente tentado aceder à programação do Model S Plaid para retirar o limitador de velocidade, mas sem sucesso. Mas, desta vez, acertou na mouche.

Apesar do Plaid em causa não contar ainda com os novos pneus e jantes, capazes de lidar com o esforço acrescido de uma velocidade 23% superior, o limitador foi retirado – à responsabilidade do proprietário – e o software pirateado tornou possível que o Model S Plaid passasse a indicar no velocímetro nada menos do que 216 milhas por hora, ou seja, 348 km/h. Mais 26 km/h do que a Tesla permite, mesmo com os novos pneus e jantes a homologar.

A Ingenext, com bastante prática nestas andanças, montou no Plaid pirateado pneus Michelin Super Sport, bem como travões com discos maiores e maxilas a condizer, da Mountainpass Performance, numa tentativa de manter o nível de segurança dentro de valores aceitáveis, mantendo-se a dúvida se será suficiente. Veja aqui o vídeo registado por Fred Lambert, da Eletreck: