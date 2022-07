O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já fez a sua habitual comunicação diária, publicada todas as noites em formato vídeo na plataforma Telegram.

Na declaração, publicada por volta da meia-noite de Kiev (22h de Portugal continental), Zelensky apontou: “Hoje, o exército russo continuou a disparar mísseis em direção às nossas cidades. Só durante a noite já existiram seis ataques com mísseis, tendo sido utilizados um total de 12 mísseis. Para Mykolaiv, para a região de Donetsk e Mykolaiv… os ataques aéreos continuaram”.

As hostilidades ferozes continuam por toda a linha da frente, no Donbass — o epicentro está, claro, nas cidades da região de Lugansk. A atividade do inimigo na região de Kharkiv está a intensificar-se. Conseguimos expulsar os ocupantes de Ivanivka, na região de Kherson, e continuamos a colocar pressão [aos invasores russos] no sul do nosso país”, acrescentou Zelensky.