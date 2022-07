Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos 43 voos no aeroporto de Lisboa devem ser cancelados neste domingo, disse fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal. Entre os cancelamentos estão 24 chegadas e 19 partidas, em mais um dia de grandes perturbações no funcionamento do aeroporto, em parte relacionados por constrangimentos ao nível de aeroportos internacionais, segundo a mesma fonte.

O Aeroporto de Lisboa implementou medidas para apoiar as companhias aéreas, nomeadamente a instalação de balcões móveis suplementares na área de transferências para reagendamento de voos. Foram também reforçadas as equipas de apoio aos passageiros e distribuição de águas”, pode ler-se em comunicado da empresa

É aconselhado aos passageiros com voos marcados para este domingo que contactem as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto de Lisboa.

No passado sábado foram cancelados mais de 60 voos com partida e chegada a Lisboa. Apesar do menor número de cancelamentos, continuam a registar-se constrangimentos.