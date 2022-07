Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Alemanha não irá realizar mais confinamentos sanitários nem fechar as escolas, mesmo que os casos de Covid-19 aumentem para números idênticos aos registados no ano passado, garante o chanceler alemão Olaf Scholz.

As escolas não deverão voltar a fechar novamente, e penso que também não serão necessários os confinamentos sucessivos tal como tivemos nos últimos anos”, afirmou Olaf Scholz.

No final de maio a Alemanha registava uma média de 200 casos por 100 mil habitantes, mas esse rácio tem vindo a agravar-se para uma média de 700 casos por 100 mil habitantes na semana passada.

O chefe de Estado diz que as vacinas devem ajudar a limitar as medidas que serão necessárias para conter a propagação do vírus. Porém, disse acreditar que “se pode esperar que as máscaras voltem a desempenhar um grande papel no outono e no inverno” diz em entrevista ao ARD, citado pela Reuters.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Scholz, que nunca terá sido infetado com Covid-19, apelou a que todas as pessoas com idade superior a 60 anos procurem ser vacinados com a quarta dose da vacina, de forma a prevenir os sintomas e consequências de contrair o vírus.

O facto de eu ter sido vacinado quatro vezes talvez seja a razão pela qual nunca fui infetado”, afirmou.

O governo alemão começou a suspender as medidas restritivas em março deste ano. Em abril, os alemães deixaram cair a obrigatoriedade da máscara dentro de estabelecimentos públicos.