Uma irmã da atual secretária de Estado da Proteção Civil e antiga secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, trabalha desde 2001 numa empresa que vendeu ao Estado material relacionado com o SIRESP – Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, entre 2019 e 2021. A notícia é avançada este domingo pelo Correio da Manhã.

De acordo com o CM, a irmã da governante, Joana Gaspar, trabalhava na NEC Portugal – Telecomunicações e Sistemas quando os negócios desta empresa com o Estado aconteceram. A informação consta do perfil da irmã da governante no Linkedin, como escreveu o CM e confirmou posteriormente o Observador.

A empresa terá faturado quase 1,2 milhões de euros com estes negócios — nove contratos celebrados com MAI, GNR, PSP e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), seis dos quais por ajuste direto e três dos quais por concurso público —, que aconteceram entre novembro de 2019 e novembro de 2021, segundo refere o CM.

O MAI entretanto já reagiu, garantindo que Patrícia Gaspar “não interveio em qualquer procedimento administrativo ou contratual no sentido da seleção dos respetivos contraentes ou de adjudicação de contratos”, pelo que “não existiu, portanto, qualquer situação que gerasse reais ou potenciais conflitos de interesses pelo facto de se terem estabelecido, a partir de 26 de outubro de 2019, relações contratuais entre serviços do MAI e a empresa em que uma familiar da secretária de Estado trabalha desde 2001″.