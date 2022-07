Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O músico e baterista da banda Blink-182, Travis Barker, revelou através da rede social Instagram o motivo que o levou a ser internado de urgência num hospital de Los Angeles no início da última semana e a permanecer no hospital desde então. Barker diz ter sofrido uma pancreatite (inflamação do pâncreas) “severa”, que o deixou “em risco de vida”.

Estou muito grato por, após tratamentos intensivos, estar neste momento muito melhor”, apontou ainda o músico, que está atualmente casado com Kourtney Kardashian.

O músico contou que começou por ir fazer uma endoscopia na segunda-feira, altura em que se sentia “otimamente”. Porém, “após o jantar” começou “a sentir dores agonizantes” e ficou “hospitalizado desde então”.

Durante a endoscopia, foi retirado a Barker “um pequeno pólipo” — isto é, um pequeno tumor, em princípio benigno — de “uma área muito sensível”, explica o músico. Essa remoção, “habitualmente tratada por especialistas, infelizmente danificou um tubo de drenagem pancreática de importância central“, o que resultou na inflamação grave do pâncreas que o deixou em risco de vida.

Na terça-feira, a conta oficial do músico na rede social Twitter tinha publicado uma mensagem em que se lia simplesmente: “Deus, salva-me”.