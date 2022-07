O que se sabe sobre o 130.º dia de guerra

O que aconteceu durante a noite passada e esta manhã?

O ministério da Defesa russo alega que Moscovo tem já “o controlo total” de Lysychansk, a última grande cidade de Lugansk, no Donbass, que ainda não estava sob controlo russo. As autoridades ucranianas já vieram porém refutar a informação, não havendo ainda relatos independentes e fiáveis que permitam concluir qual das versões está correta.

Na reação à alegação russa de que o ministro da Defesa do país, Sergei Shoigu, até já informara Vladimir Putin de que toda a região de Lugansk estava “completamente libertada”, um porta-voz do ministério da Defesa da Ucrânia, Yuriy Sak, afirmou: “Para os ucranianos, o valor da vida humana é uma prioridade primordial, pelo que podemos retirar-nos de certas áreas para que as possamos voltar a tomar no futuro”.

O Governo britânico publicou a sua atualização diária referente à guerra na Ucrânia e alegou que uma “solução constitucional” para a região de Kherson é “provavelmente uma prioridade” da Rússia a breve prazo: “É provável que a Rússia coloque como prioridade uma votação pseudo-constitucional [referendo, previsivelmente já este outono] numa tentativa de legitimar o seu controlo da região”.

Durante a madrugada, as forças ucranianas terão conseguido atingir e eliminar uma base militar russa localizada em Melitopol, cidade ucraniana que fica no sudeste do país e que está atualmente sob controlo do Kremlin. A informação foi avançada pelo antigo autarca ucraniano de Melitopol, atualmente exilado. Ivan Fedorov alegou ainda que foram feitos “mais de 30 ataques” às 3h e 5h (1h e 3h de Portugal continental).

Também durante a madrugada, explosões na cidade russa de Belgorod, localizada junto à fronteira com a Ucrânia, terão provocado pelo menos três mortos. As autoridades locais suspeitam de um novo ataque ucraniano a Belgorod, que, segundo o governador da cidade, terá também danificado 39 casas (cinco das quais terão ficado inteiramente destruídas) e 11 complexos residenciais.

Anteriormente, no final da noite de domingo, o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky pediu que a guerra — que “não acabou” — “não seja esquecida” e alegou que as forças russas fizeram seis ataques com mísseis só durante a última noite.