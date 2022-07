O grego Stefanos Tsitsipas e o australiano Nick Kyrgios foram multados pelo comportamento demonstrando no sábado, no embate da terceira ronda do torneio de Wimbledon, terceiro ‘Grand Slam’ de ténis do ano.

Tsitsipas, número cinco mundial e quarto cabeça de série, foi multado em 10.000 dólares (cerca de 9.600 euros) pelo All England Club, por conduta antidesportiva, nomeadamente enviado uma bola para o público presente nas bancadas do ‘court’, tendo também sido advertido duas vezes por abuso de bola pelo árbitro de cadeira Damien Dumusois.

Já Kyrgios, 40.º do ranking, foi sancionado por uma obscenidade audível, em 4.000 dólares (aproximadamente 3.600 euros) naquela que foi a segunda multa do australiano no ‘major’ londrino, depois de ter sido punido em 10.000 dólares por ter cuspido na direção de um espetador, que, segundo ele, o estava a incomodar.

No embate entre ambos, Kyrgios impôs-se a Tsitsipas, por 6-7 (2-7), 6-4, 6-3 e 7-6 (9-7), em três horas e 11 minutos.