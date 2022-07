Dois sismos, com magnitude de 2,3 e 2,2 na escala de Richter, foram esta segunda-feira sentidos na ilha de São Jorge, revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Desde março, altura do início da crise sismovulcânica naquela ilha do arquipélago açoriano, o CIVISA já registou mais de 41 mil sismos naquela ilha.

Quanto aos abalos sentidos, foi registado um às 10h09 locais (11h09 em Lisboa), que teve epicentro a cerca de dois quilómetros a este de Santo Amaro, na ilha de São Jorge.

Este sismo foi sentido com intensidade máxima IV da escala de Mercalli Modificada, nas freguesias de Velas, Santo Amaro, Norte Grande e Urzelina, no concelho de Velas, na ilha de São Jorge.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Às 10h57, foi registado outro evento sísmico, com magnitude de 2,2 na escala de Richter e epicentro a cerca de um quilómetro a nor-noroeste de Santo Amaro.

Este segundo sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV, na escala de Mercalli Modificada, na freguesia de Santo Amaro.

Com uma intensidade de IV na Escala de Mercali modificada, os “carros estacionados balançam”, as “janelas, portas e loiças tremem” e “os vidros e loiças chocam ou tilintam”, podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger, revela o IPMA na sua página da Internet.

Com a intensidade III, considerada Fraca, o abalo é “sentido dentro de casa” e “os objetos pendentes baloiçam”, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”,

Até ao momento, foram registados aproximadamente 41.333 eventos de baixa magnitude e de origem tectónica. Entre as 00h00 e as 10b00 de hoje foram contabilizados aproximadamente 118 sismos”, refere o CIVISA, num ponto de situação publicado hoje na sua página da internet.

Desde 19 de março, “foram identificados cerca de 292 sismos sentidos pela população”, tendo o sismo de maior magnitude (3,8 na escala de Richter e epicentro a cerca de dois quilómetros das Velas) ocorrido em 29 de março, às 21:56 (22:56 em Lisboa).

O CIVISA adianta que a atividade sismovulcânica que se tem vindo a registar na ilha de São Jorge “continua acima do normal”, estendendo-se, de grosso modo, entre a Ponta dos Rosais e a zona do Norte Pequeno, na Silveira.