O 47º. congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) vai decorrer de 8 a 11 de dezembro em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, foi esta segunda-feira anunciado.

Estamos aqui para anunciar que o 47º. congresso da APAVT é nos Açores, na ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada. É um imenso gosto podermos fazer esse anúncio”, declarou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.

O líder daquela associação falava no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, num encontro com a comunicação social, que contou com a presença do presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro.

Pedro Costa Ferreira lembrou que os congressos da APAVT têm tido mais de 700 pessoas.

“É um congresso organizado por agentes de viagens, mas é historicamente o congresso do turismo português. O congresso onde fazemos reflexão do que tem acontecido e onde traçamos algumas bases do caminho que temos de percorrer”, vincou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O responsável pela APAVT destacou que o destino turístico dos Açores está “alicerçado” em “três grandes pilares”: a “natureza”, a “autenticidade” e a “sustentabilidade”.

Segundo disse, no arquipélago açoriano aqueles pilares “não são ideias feitas, são realidades”: “são instrumentos de política. São base de crescimento coerente e sustentável. Não podíamos estar em melhor local para fazermos a reflexão sobre o futuro do turismo nacional”, acrescentou.

Na ocasião, o presidente do Governo Regional, o social-democrata José Manuel Bolieiro, realçou a importância do congresso que vai permitir “combater a sazonalidade” por decorrer num período de “época baixa”.

Bolieiro avançou que o executivo está a trabalhar na “construção de um plano estratégico” para o turismo regional, um documento que está a ser “trabalhado” e que vai ser apresentado em “breve”.

O líder regional reiterou que nos Açores “não haverá aposta na massificação” turística.

O congresso da APVT vai decorrer pela quinta vez nos Açores, depois de o arquipélago já ter recebido o fórum em 1995, 2006, 2013 e 2018.