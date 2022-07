Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os cães modernos serão, afinal, descendentes, não de apenas uma população de lobos, mas de duas distintas, concluiu um novo estudo que analisou amostras de ADN tanto de lobos pré-históricos como de cães com milhares de anos.

Pensa-se que os cães descendam de lobos cinzentos da Eurásia — os Canis lupus lupus — e, até há pouco tempo, a população desta espécie que habitou a Europa era apontada como a mais próxima dos cães atuais. A população de lobos mais próxima da maioria dos cães, contudo, parece ter habitado a Ásia.

Anders Bergstrom, no Instituto Francis Crick em Londres, e um dos autores do estudo, explicou à NewScientist que a equipa não foi capaz de encontrar um lobo ancestral que estivesse diretamente relacionado com o cão moderno, conseguindo apenas perceber que os nossos companheiros de quatro patas são geneticamente mais semelhantes aos antigos lobos que habitavam a Ásia do que aos lobos europeus.

Há bastantes locais do mapa sobre os quais não temos nenhuma amostra [de ADN]”, explicou Anders Bergstrom. O investigador acredita que o antecessor direto dos cães esteja algures no continente asiático, “em algum lugar do qual ainda não temos amostras”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O novo estudo, publicado na revista científica Nature esta quarta-feira, veio solidificar estudos anteriores que davam conta de uma dupla linhagem de lobos na formação dos cães modernos. Canídeos com milhares de anos descobertos em Israel e em África terão os lobos europeus como o parente ancestral mais próximo. Já os cães descobertos na Sibéria, na América do Norte e na Europa estarão mais próximos dos lobos asiáticos.

Para o investigador estes dados parecem apontar para uma domesticação distinta dos cães ancestrais no leste e no oeste, e que apenas mais tarde os dois se cruzaram geneticamente. Outra hipótese é a de que os animais de quatro patas foram primeiro domesticados na Ásia, e mais tarde terão acasalado com lobos das regiões ocidentais.

O cão mais antigo com esta dupla linhagem foi descoberto em Israel, e terá cerca de sete mil anos, embora Bergstrom admita que o duplo cruzamento possa ter acontecido há cerca de 15 mil anos.