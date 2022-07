Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A pandemia veio mudar a forma de vender carros e de contactar com os potenciais clientes e, mesmo sem as restrições do passado, há marcas que agora querem aproveitar essa experiência para estabelecer ou dinamizar os canais de venda online. A Hyundai Portugal deu um passo nesse sentido com a criação da Hyundai Click to Buy, plataforma através da qual é possível adquirir uma viatura da marca sem ter de sair de casa ou do escritório.

Da informação acerca de determinado modelo a simulações de financiamento, passando pela avaliação do carro antigo com “um valor de retoma garantido”, todo o processo de aquisição vai avançando simplesmente com cliques, nada mais, o que tornará a compra mais descomplicada e rápida. A Hyundai Portugal garante ainda que todos os veículos que se encontram na referida plataforma “estão disponíveis para entrega”.

Com 20% das suas vendas no mercado português a terem já como ponto de partida os canais digitais da marca, a Hyundai considera que o lançamento deste novo serviço lhe vai permitir servir melhor o hipotético comprador de um automóvel novo. “O lançamento da Hyundai Click to Buy vem dar poder ao cliente. Desde o momento da reserva, passando pela avaliação da retoma até ao financiamento, toda a experiência pode ser feita 100% online, a partir do conforto de casa, com toda a segurança e garantia de qualidade Hyundai”, declarou o director de Operações da Hyundai no nosso país, Ricardo Lopes, realçando que a nova plataforma vem dar uma “resposta mais completa” às necessidades dos clientes, na medida em que “o processo de compra do automóvel começa, muitas vezes, com a avaliação da viatura actual em paralelo com a análise de uma solução de financiamento”.

Como haverá consumidores para quem é importante ter um contacto físico, seja com o produto num test drive, seja com o vendedor para esclarecer dúvidas cara a cara, essa possibilidade ficou também assegurada. De acordo com a Hyundai Portugal, “a qualquer momento” o cliente pode transitar para um modelo presencial, se assim o preferir, sem que se perca a informação associada ao seu processo de aquisição.