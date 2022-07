Jornalista mexicano e filha são mortos a tiro à porta de casa. É o 12º assassinado no país em seis meses

A morte de António de la Cruz faz com que 2022 possa vir a ser o com mais assassinatos de jornalistas no México: morreram dois por mês até agora. Filha de 23 anos, baleada na cabeça, não sobreviveu.