O tenista espanhol Rafael Nadal, número quatro mundial e recordista de “Grand Slams”, apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final de Wimbledon, o terceiro “major” da temporada, ao eliminar o neerlandês Van De Zandschulp em apenas três “sets”.

Perante o 25.º classificado do “ranking” ATP, Nadal, que conta com 22 troféus de “Grand Slam”, impôs-se pelos parciais de 6-4, 6-2 e 7-6 (8-6), num encontro que durou duas horas e 24 minutos na relva do All England Club.

Depois de ter vencido na Austrália e em Roland Garros, o tenista espanhol, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procura arrebatar o terceiro “major” deste ano, e vai agora defrontar o norte-americano Taylor Fritz, n.º 14 da hierarquia, que eliminou o australiano Jason Kubler.