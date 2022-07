Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Capgemini inaugura esta terça-feira, 5 de julho, o laboratório de investigação e desenvolvimento dedicado ao automóvel. O Mobility Lab, em Gaia, arranca com 350 trabalhadores, pretendendo chegar a 2025 com o dobro dos postos de trabalho — 700 lugares.

Neste momento, segundo comunicado da empresa, está em curso o processo de recrutamento de 200 trabalhadores para o centro que já tem um conjunto de clientes no setor automóvel, citando essa informação da companhia a BMW, a Volkswagen, a Renault, a Bosch, a Continental e a Panasonic Automotive.

“Este novo centro reforça o compromisso da Capgemini Portugal com o desenvolvimento das competências da sua equipa portuguesa na área do software para a indústria automóvel”, afirma Bruno Coelho, membro do comité executivo e responsável pela área de R&D da Capgemini Engineering, citado em comunicado, acrescentando ser objetivo “contribuir para transformar Portugal num hub de referência à escala mundial na área das soluções de ponta para a condução autónoma segura e para o transporte sustentável”.

Neste Mobility Lab é possível testar novas soluções e aplicações de software para a indústria automóvel, estando já em desenvolvimento soluções para a condução autónoma, para a conectividade e ligação à cloud, soluções de verificação e validação automáticas com recurso a inteligência artificial, entre outras.

A Capgemini faz parte do consórcio Route 25 que tem um projeto candidato aos apoios do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) no programa das agendas mobilizadoras, no âmbito das quais decorrem agora as negociações para a obtenção da aprovação final. O projeto é liderado pela Altran Portugal e prevê um investimento, segundo informações que constam no site do IAPMEI, de 60 milhões de euros. Em comunicado, a Capgemini acrescenta que este projeto pretende criar mais de mil postos de trabalho e atingir um volume de negócios de mais de 100 milhões de euros, fruto do desenvolvimento de mais de 50 produtos, processos e serviços novos.